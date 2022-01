Il Mattino - Non solo Insigne, il Toronto punta anche Mertens: emissari già al lavoro!

Non solo Lorenzo Insigne, anche Dries Mertens è finito nel mirino della MLS. E del Toronto FC, nello specifico. A riferirlo è Il Mattino, secondo cui in Canada sarebbero pronti a fare follie per l'attaccante belga. Non si tratta di un'operazione semplice, ma gli emissari italiani del presidente Manning sarebbero già stati attivati per provare a prendere anche l'ex PSV. Quest'ultimo, di par suo, spera ancora di rinnovare con il Napoli ed è disposto ad abbassarsi l'ingaggio.