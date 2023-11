Il Mattino - Non solo Samardzic, per l'estate piace anche il gioiellino Colpani

Il club azzurro si sta anche guardando in intorno in caso di sostituzione di Zielinski, in scadenza a giugno

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ancora da scrivere il futuro di Piotr Zielinski. Il polacco in estate ha rifiutato la ricca corte dell'Arabia Saudita, ma il tempo corre e si avvicina la scadenza di giugno con tante squadre (Juve e Inter su tutte) alla finestra. Anche per questo ADL - scrive Il Mattino - sta tentando un riavvicinamento come confermato pubblicamente dallo stesso giocatore. Il club azzurro però si sta anche guardando intorno in caso di sostituzione: c'è il vecchio pallino Samardzic che costa intorno ai 20mln di euro, ma spunta anche il gioiellino Colpani del Monza fresco di convocazione in nazionale.