Il Mattino - Osimhen la prima mossa: deadline per la firma sul rinnovo, i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

"Osimhen la prima mossa". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino dedicato all'attaccante del Napoli. Il punto fermo della formazione partenopea è certamente l'attaccante nigeriano che è stato il vero trascinatore insieme a Kvaratskhelia nella conquista dello scudetto con Luciano Spalletti. Adesso la partita più importante si gioca dietro le scrivanie con il rinnovo che De Laurentiis spera di mettere a punto entro fine mese.

Le parole di ADL

Il presidente del Napoli, intervenuto in occasione dell’assegnazione del premio "Campania Felix", aveva così parlato sul suo numero 9: "Per Osimhen siamo alla firma del contratto che era in sospeso questa estate".