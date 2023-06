Il Mattino - Osimhen non vuole rinnovare: l'agente chiede summit ad ADL, la situazione

Difficile dire di no alla proposta indecente: anche perché, senza rinnovo, la prossima estate Osimhen rischia di andare via a un prezzo molto basso.

Roberto Calenda, procuratore di Osimhen, ha chiesto a De Laurentiis un vertice per fare il punto sul fenomeno nigeriano: ha raccolto le offerte di Chelsea e PSG ed è il momento di valutare la situazione. Stando al Mattino, non c'è nessuna intenzione da parte di Victor di firmare il rinnovo del contratto che scade tra due anni. Difficile dire di no alla proposta indecente: anche perché, senza rinnovo, la prossima estate Osimhen rischia di andare via a un prezzo molto basso.