Il Mattino - Osimhen, respinto assalto Man United a gennaio: tutto rimandato all'estate

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo assalto del Manchester United per Victor Osimhen è stato respinto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i Red Devils hanno provato ad anticipare tutti a gennaio, ma i partenopei non si sono neppure voluti sedere per iniziare a trattare, rinviando l'appuntamento con i vari intermediari impegnati per l'operazione a giugno.