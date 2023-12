Il Mattino - Ottimismo sul rinnovo di Osimhen: cifre e dettagli del nuovo contratto

L'obiettivo di De Laurentiis è chiaro. Blindare Victor Osimhen entro la fine dell'anno per cercare di dare una ventata di positività.

L'obiettivo di De Laurentiis è chiaro. Blindare Victor Osimhen entro la fine dell'anno per cercare di dare una ventata di positività in un ambiente abbattuto dagli ultimi risultati negativi. La partita per il rinnovo di contratto dell'attaccante nigeriano sta andando avanti da diverso tempo ma il presidente del Napoli, in queste ore, sembra essere passato dalle parole ai fatti. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il numero uno azzurro si prepara a convocare sia Calenda che la punta per trattare.

I dettagli e l'annuncio entro il 2023

Per il momento 13 incontri non hanno portato alla fumata bianca ma la speranza è che possa esserci l'accelerata decisiva. I dettagli, scrive il quotidiano, dovrebbero essere di un prolungamento fino al 2027 con uno stipendio di 10 milioni di euro più bonus. La speranza di ADL sarebbe quella di dare l'annuncio entro la fine del 2023.

Filtra ottimismo

Al momento non ci dovrebbero essere novità rilevanti ma filtrerebbe ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. Il rinnovo del giocatore sarebbe molto importante per la piazza e per la società partenopea vista l'importanza del giocatore nella scacchiera di Walter Mazzarri. Le incomprensioni e i tiktok ormai sono solo un brutto ricordo. Victor Osimhen è vicino al rinnovo col Napoli.