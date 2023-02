Il Mattino - Posticipato l'incontro per il rinnovo di Zielinski: il motivo

Al termine del campionato si affronterà il tema futuro, per ora c'è solo il presente, a cominciare dalla trasferta di La Spezia.

Non ci saranno discorsi relativi al rinnovo di contratto dei vari giocatori in questi mesi in casa Napoli, dove tutte le attenzioni saranno soltanto sul campo, tra uno scudetto da vincere e la Champions League dove essere protagonisti. Secondo quanto riportato da Il Mattino l'incontro per provare a prolungare l'accordo con Piotr Zielinski verrà infatti fissato al termine della stagione, per fare il punto della situazione sulla sua scadenza attualmente fissata per il 30 giugno 2024. Al termine del campionato si affronterà il tema futuro, per ora c'è solo il presente, a cominciare dalla trasferta di La Spezia.