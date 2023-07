Il Mattino - Psg alza offerta per Osimhen, ma ADL non è convinto: la cifra

Il forte interesse del PSG per Victor Osimhen è uno dei temi affrontati oggi sulle pagine de Il Mattino

Il forte interesse del PSG per Victor Osimhen è uno dei temi affrontati oggi sulle pagine de Il Mattino. La proposta dei parigini per convincere il Napoli a cedere il bomber nigeriano sarebbe di 110 milioni di euro, ma la richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis è più alta: il giornale campano parla di almeno 200 milioni. L'attaccante non è comunque intenzionato ad andare allo scontro con gli azzurri, anche se è sedotto dai 12 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni messi sul piatto dal club francese. Dalla corsa, inoltre, pare non essersi ancora definitivamente sfilato il Manchester United.