Il Mattino - Rinnovo Koulibaly e Fabian: ADL ci prova nonostante il taglio degli ingaggi

Nonostante la nuova gestione degli ingaggi da parte di Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli incontrerà nei prossimi mesi gli agenti di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz per trattare il rinnovo dei due giocatori. Per entrambi la missione è difficile: il difensore ha uno stipendio da 6 milioni netti ed il Napoli non potrà confermare un ingaggio così alto. Così come sarà difficile Fabian Ruiz se davvero Newcastle o Everton sono pronte a ricoprire d'oro lo spagnolo. Nonostante tutti questi paletti, un tentativo sarà comunque fatto. Lo riporta Il Mattino, come si apprende da Tuttomercatoweb.com.