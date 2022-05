Il Mattino - Rivoluzione tra i pali del Napoli: due nomi per il dopo Ospina-Meret

Il futuro è incerto, potrebbero partire sia David Ospina che Alex Meret ed ecco che il nome caldo diventa quello di Pierluigi Gollini.

Il Mattino fa il punto sui pali del Napoli. Il futuro è incerto, potrebbero partire sia David Ospina che Alex Meret ed ecco che il nome caldo diventa quello di Pierluigi Gollini. Il Tottenham non lo riscatterà, a 15 milioni di euro l'Atalanta lo farà partire perché il 27enne sembra il profilo perfetto per prendere l'eredità dei due titolari ora in rosa. Gollini potrebbe firmare un contratto da 1 milione, in linea con gli ingaggi azzurri. Al suo fianco potrebbe arrivare Salvatore Sirigu in scadenza col Genoa come dodicesimo. Già da qualche settimana il Napoli sta pensando a Sirigu come alternativa affidabile e adesso riflette sulla tempistica per eventualmente affondare. A riportarlo è Tuttomercatoweb.