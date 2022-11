Il Mattino - Se Zielinski non abbassa le pretese d'ingaggio in estate può partire

Il Mattino fa il punto sul futuro di Piotr Zielinski, uno dei protagonisti della Polonia al Mondiale in corso in Qatar

TuttoNapoli.net

Il Mattino fa il punto sul futuro di Piotr Zielinski, uno dei protagonisti della Polonia al Mondiale in corso in Qatar: il polacco in estate chiedeva 5 milioni di euro per lasciare l’Italia. Se dovesse fare la stessa richiesta al Napoli, il rischio è che non ci sia intesa. E avendo un contratto fino al 2024, ecco che potrebbe ipotizzarsi in estate il suo addio. Non a caso, si intensificano le voci del pressing sull’Udinese per Lazar Samardzic. Lo si legge su Tuttomercatoweb.com.