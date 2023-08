Il Mattino - Si lavora a sorpresa a un altro difensore: ADL vuole Simakan del Lipsia

Il mercato in entrata del Napoli potrebbe non chiudersi con Gabri Veiga (operazione tra l'altro ancora non chiusa del tutto).

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato in entrata del Napoli potrebbe non chiudersi con Gabri Veiga (operazione tra l'altro ancora non chiusa del tutto). Stando a quanto riferito da Il Mattino, dopo l'acquisto di Natan dal Red Bull Bragantino potrebbe arrivare anche un altro difensore centrale, al fine di avere un pacchetto più competitivo per la Champions League dopo l'addio di Kim Min-jae.

Il quotidiano fa sapere che il club azzurro starebbe lavorando a fari spenti a Mohamed Simakan, 23 anni, perno del reparto arretrato del Lipsia, altro club (il principale) della franchigia Red Bull. Un obiettivo di certo non semplice, sarebbe davvero una sorpresa sia per l'importanza del giocatore che per il fatto che le due coppie di centrali sono complete.