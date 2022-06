Il Mattino - Sirigu non vuole fare la balia a Meret: accetterà Napoli ad una condizione

Situazione di stasi per la porta del Napoli. Ospina non rinnova, per ora, Meret neppure, aspetta di capire cosa farà il collega colombiano

Situazione di stasi per la porta del Napoli. Ospina non rinnova, per ora, Meret neppure, aspetta di capire cosa farà il collega colombiano. Si era parlato di Sirigu come dodicesimo, ma l'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che l'ex numero uno di Psg e Torino non vuole fare la balìa a Meret: accetta il Napoli ma a condizione che si possa giocare il posto di numero uno.