Il Mattino - Soumaré il favorito per sostituire Anguissa: l'alternativa è Vranckx

Con la Coppa d'Africa alle porte (13 gennaio-11 febbraio), il Napoli è pronto a tornare sul mercato per sostituire una delle sue pedine più importanti

Con la Coppa d'Africa alle porte (13 gennaio-11 febbraio), il Napoli è pronto a tornare sul mercato per sostituire una delle sue pedine più importanti, Zambo Anguissa, che sarà impegnato con la sua nazionale per la competizione continentale. La priorità del club azzurro - scrive Il Mattino nelle sue pagine sportive - è quella di coprire una zona nevralgica del campo con un giocatore di spessore, centimetri e qualità. L'identikit porta a Boubakary Soumaré, classe '99 del Siviglia che in questa stagione ha collezionato 10 presenze in Liga e 4 in Champions League.

L'alternativa è l'ex Milan Aster Vranckx

Il centrocampista, in prestito al Siviglia ma di proprietà del Leicester City, è da tempo nel radar del club campione d'Italia, che lo considera l'alter ego perfetto di Anguissa. L'alternativa porta il nome di Aster Vranckx, mediano belga classe 2002 del Wolsburg che nella passata stagione ha vestito la maglia del Milan. Con la maglia del club tedesco in questa stagione ha collezionato 14 presenze fra campionato e coppa, e dopo aver faticato un po' all'inizio, da inizio novembre è diventato titolare inamovibile del Wolfsburg. In estate il belga era stato cercato dalla Fiorentina, nelle ultime settimane c'è stato un sondaggio da parte del Milan per un possibile ritorno in rossonero.