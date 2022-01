Il Mattino - Tagliafico apre al Napoli: si lavora alla formula, i dettagli

Potrebbe essere Nicolas Tagliafico il prossimo acquisto del Napoli. Il Mattino oggi in edicola titola: "C'è il sì di Tagliafico, ora il Napoli va in pressione sull'Ajax". Prima era solo un'idea, adesso qualcosa in più. Inizia a prendere forma l'operazione Nicolas Tagliafico, terzino argentino di 29 anni che piace (tanto) al Napoli. Si lavora sul prestito fino alla fine della stagione con eventuale riscatto a fine anno. Le cifre che ballano vanno tra i 6 e i 7 milioni di euro per il riscatto che il Napoli andrebbe a versare nelle casse del club olandese.