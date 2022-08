Il Mattino - Ultima idea per la porta: Mignolet per non complicare relazioni con Meret

Caccia al portiere per il Napoli. Il Mattino di oggi fa il punto sugli estremi difensori presi in considerazione dal club campano

Caccia al portiere per il Napoli. Il Mattino di oggi fa il punto sugli estremi difensori presi in considerazione dal club campano: il nome preferito è sempre quello di Kepa del Chelsea, con però sempre il solito problema dell'ingaggio. In tutto il portiere basco percepisce 8 milioni di euro netti a stagione dal Chelsea, mentre il Napoli è disposto ad arrivare a 2,5.

Spunta perciò un'alternativa: Simon Mignolet (34 anni), ex Liverpool oggi al Club Brugge. Sarebbe, quest'ultimo, nome giusto anche per non complicare le relazioni con Meret, che non a caso non ha ancora firmato il rinnovo di contratto che il Napoli ha pronto per lui.