Il Mattino - Zielinski-Inter, è fatta! Ha l'accordo per giugno e non parte ora

Aurelio De Laurentiis rischia di consegnarlo all'indignazione dei tifosi con quel suo 'preferisce le nebbie al sole e al mare' c

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Le ombre gettate sul futuro di Piotr Zielinski scuotono la vigilia del derby con la Roma, scrive il quotidiano Il Mattino in merito alle parole del presidente Aurelio De Laurentiis, raccontando che "il polacco da tempo ha fatto un'altra scelta, dietro il suo tergiversare sulle proposte di rinnovo c'è l'intesa che ha raggiunto con l'Inter. Ma Aurelio De Laurentiis rischia di consegnarlo all'indignazione dei tifosi".

Tutto già scritto, dunque, secondo il quotidiano, ma non a gennaio: "Zielinski non pensa di andare via adesso, a meno che il Napoli non spinga a farlo sperando in un piccolo indennizzo. Ma il polacco non vuole abbandonare la nave proprio adesso: vuole rispettare il contratto fino alla fine. Senza rinnovare".