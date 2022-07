Il Mattino - Zielinski si sta convincendo di andare al West Ham: ingaggio monstre

Piotr Zieliński sta valutando l'offerta del West Ham. Lo scrive il Mattino, che spiega come il polacco stia iniziando ad avere qualche dubbio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zieliński sta valutando l'offerta del West Ham. Lo scrive il Mattino, che spiega come il polacco stia iniziando ad avere qualche dubbio circa la sua permanenza in maglia azzurra, vagliando l'offerta degli inglesi da sei milioni netti l'anno. Il Napoli continua a chiedere non meno di 35 milioni, ma il primo, secco, 'no' si sta lentamente trasformando in un 'nì'. E proprio per questo Giuntoli starebbe valutando potenziali alternative, qualora il polacco lasciasse i partenopei. Le opzioni al momento sono due: Antonin Barak del Verona e Giovanni Lo Celso, in uscita dal Tottenham.