Il Messaggero - Berardi in stand-by, la Lazio valuta le alternative: da Politano a Lukebakio

La priorità della Lazio sul mercato è un esterno offensivo che possa far fare il salto di qualità sulla fascia destra. E' questa la principale richiesta di Maurizio Sarri, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Messaggero. E, benché sia il preferito, nel mirino non c'è soltanto Domenico Berardi.

Le alternative - Il quotidiano romano scrive che l'affare per l'ala della Nazionale è in stand-by, per questo da Formello stanno cominciando a guardarsi intorno. La prima alternativa resta Jesper Karlsson dell'AZ Alkmaar, che costa 15 milioni e ha il placet di Sarri. Ma occhio anche a Dodi Lukebakio dell'Hertha Berlino, che si aggiunge a una lista che comprende anche Matteo Politano del Napoli e Riccardo Orsolini del Bologna.