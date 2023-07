Il Messaggero - Giuntoli vorrebbe Zielinski alla Juve: anche Sarri sogna il polacco

Dopo il secondo posto dello scorso campionato la Lazio sogna in grande e sul mercato cerca di puntellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri

Dopo il secondo posto dello scorso campionato la Lazio sogna in grande e sul mercato cerca di puntellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, per presentarsi ai blocchi di partenza ancora più competitiva. Come rivela il Messaggero, il tecnico dei biancocelesti starebbe sognando una reunion con Piotr Zielinski, che a Napoli è riuscito a valorizzare prima di ogni altro, ma lo stesso polacco sarebbe corteggiato dall'uscente ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, che vorrebbe portarlo con sé a Torino, sponda Juventus.

Nel frattempo, sarebbero stati proposti al club biancoceleste gli svincolati Roberto Pereyra e Juan Cuadrado, che per il momento però la Lazio non avrebbe preso in considerazione, rifiutando l'offerta. Restano obiettivi invece Gedson Fernandes e Veerman, ma entrambi non sono target da aggredire nell'immediato e la Lazio ci proverà tra diverse settimane.