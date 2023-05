Il Messaggero - Inzaghi pronto ad ascoltare offerte: può esserci anche il Napoli

Simone Inzaghi non è certo di restare all'Inter anche il prossimo anno

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi non è certo di restare all'Inter anche il prossimo anno. Come scrive Il Messaggero, il tecnico sta ridisegnando un futuro completamente diverso da quello che gli avevano attribuito poco più di un mese fa: da tecnico in attesa di esonero, si è trasformato in tecnico pronto anche ad ascoltare qualche eventuale offerta visto che grandi club – tra cui Psg, Tottenham, Napoli e forse anche Real, Chelsea e Bayern – sono pronti a cambiare.