Il Messaggero - Lazio, accordo per Zaccagni col Verona: le cifre

La Lazio non vuole andare oltre i 10 milioni di euro più bonus per l'acquisto dall'Eintracht Francoforte di Filip Kostic. Lo scrive il quotidiano 'Il Messaggero' oggi in edicola, facendo il punto sulla trattativa: a queste condizioni, come vi abbiamo raccontato ieri, difficilmente il club tedesco chiuderà l'accordo. E per questo motivo sale la candidatura di Mattia Zaccagni: in questo caso c'è già l'accordo con l'Hellas Verona, 8 milioni di euro più 2 di bonus. Ma la Lazio proverà ancora un po' ad affondare il colpo per Kostic prima di virare sul centrocampista dell'Hellas.