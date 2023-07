Il Messaggero - Lotito scarica i ritardi su Sarri: "S'è fissato con Zielinski che non vuole venire!"

Attraverso il quotidiano Il Messaggero arrivano altre dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel pieno della contestazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso il quotidiano romano Il Messaggero arrivano altre dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel pieno della contestazione per il mercato non entra nel vivo e Maurizio Sarri chiaramente infuriato.

"«Come per Lo Celso, mi ha detto no», giura Lotito. Tramite lo stesso intermediario di Kamada, il brasiliano è stato offerto e proposto al tecnico, soprattutto dopo che ha manifestato titubanze sull’adattabilità di Sow come vertice basso. La società ha deciso di procedere comunque sullo svizzero per non rimanere ostaggio delle richieste di Napoli e Torino. Maurizio non è convinto perché, spiega il patron, «si è fissato con Ricci e Zielinski, facendo lievitare il prezzo per uno a scadenza che neanche vuole venire alla Lazio».

