Il Messaggero - Malumore Mourinho, voleva Anguissa ma il club attendeva una cessione

Non ci sono mezze misure per Josè Mourinho, scrive quest'oggi il quotidiano romano Il Messaggero sottolineando che lo si è visto dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt. La società non può certo aver digerito le sue parole, ma neanche i giocatori chiamati in causa la devono aver presa bene. Che qualcosa mancasse dal mercato è cosa nota, lo Special One - si legge - avrebbe voluto un centrocampista più fisico come Anguissa, sfumato solo per una mancata cessione nel reparto.