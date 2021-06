Il Messaggero - Raspadori sorpresa: il Napoli ha già chiesto informazioni

Il futuro di Giacomo Raspadori è roseo e l'Europeo può solo confermare le sue qualità. Il Messaggero nell'edizione odierna paragona la sua convocazione a quella di alcuni grandi del passato come Paolo Rossi nel '78 e Gianluca Vialli nell'86. Il classe 2000 è uno di quelli che mette d'accordo tutti e vorrà riscattare anche la delusione per l'eliminazione con l'Under 21 nell'analoga competizione. Per il futuro ci sono già Inter, Napoli e non solo, di big interessate a lui con Mancini che è impazzito per il suo talento. E pazienza se ha 0 minuti con l'Italia dei grandi, Raspadori è nella lista azzurra con la numero 22 e questa è l'unica cosa che conta.