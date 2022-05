Il Messaggero - Sarri insiste: ha chiesto alla Lazio di prendere Mertens

L'edizione odierna de Il Messaggero fa il punto della situazione in casa di Roma e Lazio prima del mercato

L'edizione odierna de Il Messaggero fa il punto della situazione in casa di Roma e Lazio prima del mercato. Il quotidiano evidenzia come la Champions League sia l'obiettivo di entrambi i club, ma per raggiungerla manca ancora qualcosa. La priorità per la Mourinho è un regista e il portoghese ha già chiesto Douglas Luiz dell'Aston Villa, Guedes del Valencia, Farias del Colon e Wan-Bissaka del Manchester United. Sarri invece deve rifare un'intera difesa e punta su Casale dell'Hellas Verona e Romagnoli del Milan, mentre negli altri reparti vorrebbe Ilic, anche lui del Verona, e sogna Mertens del Napoli.