Il Messaggero - Sarri vuole Insigne: Lotito ha fatto una battuta con ADL

"Lazio, Sarri insiste per Insigne. Lotito scherza con De Laurentiis", titola stamane Il Messaggero. Ora che Brandt è più lontano dalla Lazio, Maurizio Sarri insiste per Lorenzo Insigne, solo nel caso di rottura definitiva con il Napoli. Immobile, in vacanza con Insigne, avrebbe parlato all'amico, e nel frattempo Lotito avrebbe già fatto una battuta a De Laurentiis sul capitano azzurro. Chissà nelle prossime settimane, scrive il quotidiano romano