Il Roma - A Garcia non dispiacerebbe Ndombele, ma lui è stufo di giocare poco

Ultime sul centrocampo del Napoli direttamente dalle pagine de Il Roma: "Non solo un difensore. Come priorità nel mercato del Napoli c’è anche un forte centrocampista. Sarebbe il sostituto di Ndombele, che tornerà al Tottenham. A dirla tutta a Garcia non dispiacerebbe lavorare con lui (lo ha allenato al Lione) ma non ci sono i presupposti. Il riscatto è troppo alto (30 milioni) e soprattutto il giocatore è stufo di giocare poco nel Napoli. Tanto vale tornare alla casa madre in attesa della scadenza del contratto".