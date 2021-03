Il Roma - ADL blinda Zielinski! Non verrà accettata nessuna offerta

Il Napoli ha blindato il suo gioiello. Non c’è prezzo che tenga. Piotr Zielinski non si muove dal Napoli a qualsiasi cifra. Aurelio De Laurentiis ha posto il veto sul polacco. È troppo forte ed importante per poterlo cedere al miglior offerente. Ha così tanta qualità che è giusto che si costruisca il futuro attorno a lui. Lo scrive il quotidiano Roma oggi in edicola.