Il Roma - ADL ha inviato mail a Mertens: nuovo ingaggio fino a 2,5mln

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è ancora finita, Dries Mertens può ancora rinnovare col Napoli. Gli aggiornamenti attraverso i social col giornalista de Il Roma Giovanni Scotto che scrive: "L'ultima offerta del Napoli a Dries Mertens è di 1.5 più bonus legati a gol e presenze per un totale di circa 2.5. Nessun premio alla firma o altri benefit. Offerta recapitata via mail. Il calciatore ha invece chiesto 2.5 di ingaggio più bonus alla firma di 1 milione. Distanza".