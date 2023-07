Il Roma - ADL ha proposto rinnovo a Zielinski: la posizione dell'agente

Giovanni Scotto giornalista de Il Roma ha scritto un post sui social

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Scotto giornalista de Il Roma ha scritto un post sui social: "Non esiste alcuna trattativa per Zielinski alla Lazio. De Laurentiis sta incontrando il suo agente per presentare la proposta di rinnovo annuale con opzione per spalmare l’ingaggio. Il calciatore ha ribadito la sua volontà di rimanere a Napoli e ha già rifiutato una proposta dall’Arabia da 8 milioni a stagione".