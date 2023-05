Il Roma - ADL insiste per Luis Enrique nonostante l'altissima richiesta economica

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha dato le ultime sulla panchina del Napoli tramite il suo account Twitter

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha dato le ultime sulla panchina del Napoli tramite il suo account Twitter: "Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sembra deciso a insistere per Luis Enrique nonostante l'altissima richiesta economica. Lo spagnolo porterebbe con sé per intero il suo corposo staff, ma ha preso tempo per valutare altre proposte. Tra gli altri profili c'è sicuramente gradimento per Thiago Motta, che da giocatore ha vinto la Champions e ha esperienza internazionale.