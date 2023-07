Il Roma - ADL pronto ad accontentare Osimhen: stipendio raddoppiato, ma niente clausola

Continua a tenere banco in casa Napoli la questione relativa alla stella Victor Osimhen. Le ultime arrivano dal collega de Il Roma Giovanni Scotto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua a tenere banco in casa Napoli la questione relativa alla stella Victor Osimhen. Le ultime arrivano dal collega de Il Roma Giovanni Scotto su Twitter: "Roberto Calenda, l’agente di Victor Osimhen, ha lasciato il ritiro di Dimaro dopo pranzo. Non c’è ancora l’intesa sul rinnovo ma le basi per prolungare ci sono. De Laurentiis vuole accontentare il giocatore con uno stipendio quasi doppio a quello attuale, ma senza clausola. Prolungamento biennale senza opzioni. L’attaccante riflette ma vuole restare, convinto anche da Garcia, col quale è scattato subito un buon feeling".