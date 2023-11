Il Roma - ADL-Tudor, nodo contratto ma reciproca volontà di trovare un accordo: i dettagli

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riferito su Twitter gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Igor Tudor e Aurelio De Laurentiis

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riferito su Twitter gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Igor Tudor e Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli e Tudor lavorano per trovare un punto d'incontro. Il nodo è la durata del contratto: c'è l'apertura di De Laurentiis a prolungare il contratto di un anno (fino al 2025) a determinate condizioni, ma Tudor per ora firmerà fino a fine stagione. Si lavora sulle clausole per dare al nuovo allenatore un contratto che possa farlo lavorare tranquillo pensando di poter restare a lungo. Reciproca volontà di trovare un accordo, si lavora per la firma nelle prossime ore. L'aspetto tattico (difesa a 3 o a 4) non rappresenta un problema”.