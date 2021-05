Il Roma - Allegri, spunta un fattore pro-Napoli: la compagna girerà una serie tv in città

Dietro alla possibile scelta Napoli per Massimiliano Allegri potrebbe celarsi anche un motivo famigliare. Come riportato da Il Roma, infatti, la sua compagna Ambra Angiolini ha firmato un contratto con la Rai per una serie tv le cui riprese saranno girate a Napoli. L'allenatore, dunque, avrebbe così la possibilità di restare a stretto contatto con l'attrice. Max, comunque, non ha ancora deciso, visto che sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid.