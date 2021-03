Il Roma - Bakayoko non resta: il Chelsea chiede troppo e lui non vuole fare la riserva

Non è affatto scontata la permanenza di Bakayoko col Napoli. Il giocatore ex Milan è arrivato in prestito e potrebbe partire a fine anno per tornare al Chelsea. L'edizione odierna de Il Roma fa sapere che la richiesta dei Blues è di 18 milioni ma a queste condizioni De Laurentiis non accetterà mai. Le due società potrebbero sedersi a tavolino per trattare, ma il giocatore vuole sentirsi parte integrante del progetto: se Demme sarà ancora titolare, sarà lui a volersene andare.