Il Roma - Barak, la Fiorentina chiede 10mln. Novità su Perez

Aggiornamento sul mercato del Napoli. Ne parla sui social il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto: "Il Napoli insiste per il prestito di Barak. Niente obbligo di riscatto come richiesto dalla Fiorentina, ma acquisto che scatterebbe in caso di qualificazione degli azzurri in Champions. De Laurentiis propone 8 milioni, i viola ne chiedono 10 per il costo complessivo del'operazione. Sul fronte difensore l'obiettivo resta Perez dell'Udinese, che frena a causa dell'infortunio di Bijol. Lo sloveno è vicino al recupero e questo può sbloccare l'operazione negli ultimi giorni".