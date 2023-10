Il Roma - Conte conferma il 'no' al Napoli: svelato il motivo per cui ha rifiutato

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Antonio Conte conferma il "no" al ritorno in panchina. Non è un "no" al Napoli, ma come ho anticipato ieri l'allenatore non vuole subentrare a stagione in corso. De Laurentiis, che punta su di lui per sostituire Garcia, proverà a convincerlo. Intanto l'allenatore francese resta al suo posto. Difficile che il presidente possa andare su altri nomi, almeno per il momento".