Il Roma - Deulofeu legato a Mertens, individuato l’eventuale sostituto di Politano

A Radio Marte nel corso di "Marte Sport Live" è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma: “Deulofeu secondo me è legato a Mertens, infatti, in caso di partenza di Politano si andrebbe a prendere Bernardeschi. Deulofeu è un nome più importante come costi anche perché c’è il cartellino da pagare. Penso possa arrivare soltanto nel caso in cui il Napoli si liberasse di uni stipendio pesante come quello di Mertens. Bernardeschi sarebbe più funzionale qualora Lozano si spostasse a sinistra.

Fabian? Il Napoli prova a rinnovarlo da quasi due anni, si era deciso di rinnovarlo al doppio dell’ingaggio quasi, ma sembra aspiri a qualcosa di più. Preferisce farsi l’ultima stagione in azzurro per poi trovarsi la squadra da solo.

Su Koulibaly il discorso è più complesso, perché guadagna 6 milioni ed il Napoli con una certa insistenza vuole spalmare questo contratto. Lui non vuole, ma preferisce arrivare a scadenza, a meno che non arrivi il Barcellona che risolve i propri problemi economici e si fa avanti che è una cosa molto improbabile dato che per ora non possono tesserare neanche Christensen e Kessie con i quali hanno già chiuso. Rudiger ha trovato l’accordo con il Real Madrid a settembre dello scorso anno. Il Chelsea ha addirittura chiuso il suo contratto con un anno di anticipo senza creare problemi per liberarlo”.