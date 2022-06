Il Roma - Dietro la richiesta di Mertens c'è una ricca offerta dall'estero

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha raccontato di un'offerta da un altro club per Dries Mertens tramite il suo account Twitter

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha raccontato di un'offerta da un altro club per Dries Mertens tramite il suo account Twitter: "Tra Mertens e il Napoli si inserisce una ricca offerta dall'estero che il giocatore sta valutando seriamente, di fatto stoppando la trattativa per il rinnovo. Ad oggi parti distanti nonostante i segnali positivi arrivati a fine aprile per un contratto ex novo a cifre più basse".