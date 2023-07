Il Roma - Erede Kim, Itakura obiettivo principale: ADL pronto a rilanciare

“In questo momento non c’è fretta, il Napoli non ha in pugno ancora nessuno".

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del probabile sostituto di Kim: “In questo momento non c’è fretta, il Napoli non ha in pugno ancora nessuno. Prima Garcia vorrà prendere conoscenza della squadra che ha a disposizione. Certamente mancano anche i sostituti di Ndombelé, il vice Di Lorenzo, siccome Zanoli dovrebbe partire in prestito, e un portiere.

Un giapponese e un americano piste a fari spenti? Viene sempre fuori un nome a sorpresa e non lo escludo. Per l’americano citato da De Laurentiis credo che il pensiero era stato fatto su Pulisic, che sta andando al Milan. Anche Dest era stato proposto al Napoli tempo fa, lo stesso Weah che è andato alla Juve, credo sia stato proposto anche al Napoli. Sul giapponese De Laurentiis è stato un po’ più deciso, credo che Itakura e Ito sono due nomi che il Napoli ha considerato. Itakura credo sia ancora l’obiettivo principale, e poi c’è Kubo, esterno possibile erede di Lozano, che però non vuole partire. Mi aspetto un rilancio da parte del Napoli per Itakura, ma la sorpresa è sempre dietro l’angolo”.