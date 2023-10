Il Roma - Esonero immediato di Garcia solo col sì di Conte: l'ex Juve riflette

"Con gli Spurs Conte aveva uno stipendio da quasi 17 milioni di euro a stagione".

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha riferito gli aggiornamenti sul futuro della panchina del Napoli con un post su Twitter: "Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto a ad Antonio Conte di diventare il nuovo allenatore del Napoli da subito. L'ex Juventus, che ha risolto con il Tottenham lo scorso 26 marzo, riflette perché non vorrebbe subentrare in corsa, ma tornerebbe volentieri in Italia. In caso di una disponibilità a parlare si lavorerebbe sulle cifre. Con gli Spurs Conte aveva uno stipendio da quasi 17 milioni di euro a stagione. Al momento solo il sì di Conte porterebbe a un esonero immediato di Garcia".