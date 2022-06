Il Roma - Il Napoli ha bloccato Deulofeu: affare slegato da Mertens, la situazione

Lo scrive sui social il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto che ha aggiornato la situazione dello spagnolo

“Il Napoli ha bloccato Deulofeu. Accordo col giocatore per un quadriennale più opzione per il quinto a 2.5 mln a stagione. Serve l'accordo con l'Udinese, che chiede qualcosa in più dei 10 mln offerti dal Napoli, che prende tempo in attesa della risposta di Mertens sul rinnovo”. Lo scrive sui social il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto che ha aggiornato la situazione dello spagnolo. “Il Napoli preferisce Deulofeu a Bernardeschi per il discorso ingaggio, visto che l'ex Juventus chiede almeno 3 mln a stagione più bonus. Lo spagnolo ne accetta 2.5 bonus inclusi. Si attende prima la risposta di Mertens, ma l'affare non sembra sia legato al rinnovo del belga”.