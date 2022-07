Il Roma - Il Napoli insiste per Raspadori, martedì incontro con gli agenti dopo il no del Sassuolo

Napoli in forcing sul Sassuolo per tentare di acquistare Giacomo Raspadori.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli in forcing sul Sassuolo per tentare di acquistare Giacomo Raspadori. Le ultime sulla trattativa le riferisce su Twitter Giovanni Scotto, capo dei servizi sportivi de Il Roma: "Il Sassuolo dice no all'offerta del Napoli di 25 milioni per Raspadori e ha dichiarato il calciatore incedibile. Il club azzurro insiste, martedì incontro con gli agenti dell'attaccante. L'attaccante deve puntare i piedi e chiedere la cessione. De Laurentiis può offrire 30 mln".