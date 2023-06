Il Roma - Il Napoli non cede Lobotka e vuole tenere anche Osimhen: la situazione

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite il suo account social ha fatto un punto sul mercato del Napoli.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite il suo account social ha fatto un punto sul mercato del Napoli: "Inutile parlare di cifre, il Napoli non cede Lobotka, anche perché ha appena rinnovato. Nessuna offerta recapitata al club e nessun contatto tra la società e gli agenti del centrocampista. Osimhen discorso di fatto analogo: non è un giocatore in vendita, si potranno considerare solo offerte a partire da 150 milioni. C'è il rinnovo sul piatto a 6.5 milioni se il giocatore vorrà accettare questa cifra, ma non si esclude una trattativa al rialzo per trovare un accordo.

Danso non è stato "scartato", del resto era una prima scelta fino a qualche giorno fa. Semplicemente per ora non è in vendita alle condizioni del Napoli. Oltre al difensore si cerca un centrocampista di qualità al posto di Ndombele. Ma andrà via anche Demme".