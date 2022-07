Il Roma - Il Napoli offre 5 mln per 5 anni a Dybala: ADL vuole la Joya

Nella testa di Aurelio De Laurentiis c’è Paulo Dybala: l’attaccante argentino, che ha ripreso ad allenarsi in attesa di una squadra

Nella testa di Aurelio De Laurentiis c’è Paulo Dybala: l’attaccante argentino, che ha ripreso ad allenarsi in attesa di una squadra, è ansioso di trovare sistemazione. Si parla dell'argentino sull'edizione odierna de Il Roma: "La sua richiesta, in origine, è partita da 10 milioni a stagione: quella che fu recapitata alla Juventus. Poi pretese scese a 7.5 milioni, e infine a 6.

Dovrebbe essere questa la richiesta fatta al Napoli, che però si ferma a una proposta di 5 milioni per 5 anni. De Laurentiis confida che la fretta del giocatore lo induca ad accettare questa proposta. Dybala arriverebbe a Napoli nel caso in cui, come molto probabile, Koulibaly non rinnovi con gli azzurri o che vada via".