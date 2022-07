Il Roma - Il Napoli prova a chiudere per Kepa: Meret chiede la cessione

Il Napoli prova a chiudere per Kepa del Chelsea.

Il Napoli prova a chiudere per Kepa del Chelsea. Prestito con contributo di 2.5 mln degli azzurri sull'ingaggio. La notizia non piace a Meret, che avrebbe chiesto la cessione. Intanto Contini verso la Sampdoria in prestito. Questa l'anticipazione de Il Roma di oggi, riportato su Twitter dal giornalista Giovanni Scotto.