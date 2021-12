Il Roma - Insigne vicino all'addio: rinnovo congelato e nessun incontro fissato con ADL

Lorenzo Insigne è sempre più lontano dal Napoli. Non c'è nessun incontro in programma con De Laurentiis, come si legge sul quotidiano Roma oggi in edicola, e a gennaio sarà libero di accordarsi con un'altra società. Rinnovo, dunque, congelato. Insigne prova a restare concentrato sul campo, ma le voci sul futuro fanno rumore. Il Napoli, si legge, è fermo sulla sua offerta di 3,5 milioni di euro a stagione e, a quanto pare, non intende alzare la sua proposta. A queste condizioni l'accordo salta e Insigne saluta a giugno.