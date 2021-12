Il Roma insiste: "Offerti 11,5mln netti a Insigne per 5 anni, si procede verso la firma"

Lorenzo Insigne non dovrà pagare le tasse sul ricco stipendio in arrivo da Toronto. Fa chiarezza l'edizione odierna del quotidiano Roma, gli 11,5 milioni offerti al capitano per i prossimi cinque anni sono netti, non lordi, e il club canadese va avanti verso la firma del capitano del Napoli. I professionisti studiano aspetti fiscali e di immagine, per il calciatore azzurro anche un superbonus annuale e tanti benefit. Ormai l'accordo è ad un passo.