Il Roma - Kim-Bayern, mega ingaggio: Napoli non disposto ad anticipare i tempi

GIOVANALI IL SOGNO DI AMBROSINO CONTINUA: ITALIA U20 IN SEMIFINALE AL MONDIALE, COLOMBIA BATTUTA L'Italia U20 continua la sua corsa ai Mondiali di categoria. Gli azzurrini hanno avuto la meglio anche sulla Colombia, vincendo 3-1 e qualificandosi per la semifinale dove sfideranno una tra Corea del Sud e Nigeria. A trascinare la formazione di Carmine... LE ALTRE DI A FLOP DE KETELAERE: PAGATO 32MLN, ORA IL MILAN PUÒ CEDERLO IN PRESTITO 40 presenze senza realizzare neanche un gol. E' il magro bottino di Charles De Ketelaere con la maglia del Milan.